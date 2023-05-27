



Bloomberg: Промышленные доходы Китая снижаются из-за падения спроса

Прибыли промышленных компаний в Китае продолжили падать в первые четыре месяца года, что подчеркивает понижение спроса и углубление дефляции во второй по величине экономике мира. Об этом пишет Bloomberg .



Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая, промышленная прибыль упала на 20,6% в период с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Падение было более медленным, чем снижение на 21,4%, зафиксированное в первом квартале.

Согласно данным бюро статистики, доходы только за апрель выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Это на фоне мартовского падения на 19,2%.



”Слабое восстановление платежеспособного спроса продолжает оказывать давление на уровень загрузки производственных мощностей, что в сочетании с трудностями со снижением издержек означает, что для восстановления промышленной прибыли требуется большее терпение”, – говорит экономист Jones Lang LaSalle Inc. Брюс Панг.



“Кумулятивный рост в годовом исчислении может вернуться на положительную территорию не раньше четвертого квартала”, – добавляет он.



Панг считает, что для достижения годового прироста промышленной прибыли необходимы дополнительные политические меры и стимулы.



Последние данные свидетельствуют о том, что восстановление Китая после пандемии коронавируса замедляется – рост экспорта тормозится, а промышленная дефляция усилилась в апреле. Падение доходов плохо влияет на перспективы развития экономики, и это уже ощутимо.



Промышленные предприятия Китая изо всех сил пытаются оправиться от прошлогоднего спада, вызванного пандемией коронавируса, даже несмотря на то, что производственная активность несколько оживилась. Однако спрос на товары остается весьма слабым, а экономическое восстановление в основном происходит за счет потребительских расходов в сфере услуг. Зарубежные закупки китайской продукции замедляются, поскольку США и другие развитые страны стремятся снизить риски в торговх отношениях с Китаем.



Ухудшение производственной дефляции также подорвало способность фабрик повышать цены, что негативно отразилось на их доходах. В апреле индекс цен производителей упал на 3,6% в годовом измерении, что явилось наибольшим падением с мая 2020 года. Иностранные компании зафиксировали падение доходов на 16,2% в январе-апреле по сравнению с падением на 24,9% в первом квартале. Доходы частных компаний за первые четыре месяца упали на 22,5%, а государственных предприятий – на 17,9%, согласно данным Национального бюро статистики.



Промышленное производство и потребительские расходы в Китае не оправдали ожиданий, что подпитывает сомнения в силе восстановления экономики страны после отмены политики “нулевого ковида”. Безработица среди молодежи в Китае достигла рекордного уровня, а ключевой показатель инвестиций также отстал от прогнозов, бросающих тень на перспективы второй по величине экономики мира.