



Bloomberg: Проблемы Китая выгодны для мировой экономики

Скатывание Китая к дефляции вызывает нестабильность на мировых финансовых рынках. Но финансовые менеджеры говорят, что это не обязательно плохо. Об этом сообщает Bloomberg.



Падение цен во второй экономике мира, вероятно, приведет к снижению расходов во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают аналитики EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA. Ослабление инфляции позволит центробанкам уйти от дальнейшего повышения процентных ставок.



Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции. Инфляция, вероятно, останется сдержанной, поскольку спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.



"Слабый Китай может привести к пику ужесточения денежно-кредитной политики, – считает Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment. “Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее".



Сложное положение Китая в силу целого ряда обстоятельств, включая длительный спад на рынке недвижимости, подорвало доверие инвесторов и сократило расходы. В 2023 году цены на китайские товары для США падали каждый месяц.



"Положительный аспект заключается в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в остальном мире", – полагает Раджив Де Мелло из Gama Asset Management. “Однако замедление роста в Китае также приведет к замедлению Азии и Европы”.



По его мнению, экспорт дефляции Китаем положительно скажется для держателей облигаций и активов развивающихся рынков.



Закупки США китайских товаров сократились, а война России против Украины ведет к росту цен на такие товары, как нефть. При текущей траектории смягченное снижение роста в Китае повлияет на экономику США или расчеты Федеральной резервной системы. Это может привести к тому, что ФРС снизит ставку раньше, чем ожидалось. Кроме того, дальнейшие стимулы со стороны китайских властей могут помочь остановить экономический спад и снизить цены.



