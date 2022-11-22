



Bloomberg: От российской платежной системы “Мир” отказались даже “друзья”

Международные амбиции России в отношении собственной альтернативы Visa и Mastercard потерпели крах. Даже ее ближайшие союзники отказались от платежной системы “Мир” после угрозы США ввести санкции против любого, кто помогает или поддерживает ее использование, сообщает Bloomberg.



Банки в шести странах отказались от карты “Мир” через два месяца после того, как министерство финансов США выпустило предупреждение.

Удивленные силой реакции, представители Банка России изо всех сил пытаются придумать альтернативы, учитывая большой охват Вашингтона среди международных кредиторов, даже в странах, которые Кремль считает дружественными. Публично чиновники заявляют, что работают только над другими вариантами.



За последний месяц банки Турции, Кыргызстана и Таджикистана приостановили использование карт. Так же поступил и крупнейший банк Казахстана. Одно из двух учреждений во Вьетнаме также решили отказать от карт. “Мир” до сих пор в полной мере принимают только Армения и Беларусь. На сайте платежной системы теперь нельзя увидеть, где ее можно использовать.