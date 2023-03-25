



Bloomberg: Microsoft угрожает конкурентам ограничить данные поисковика Bing

Microsoft пригрозила прекратить доступ к данным интернет-поиска, которые она предоставляет другим системам, если они не перестанут использовать эту информацию для создания собственных продуктов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.



Данные поисковика Microsoft Bing лицензированно используют, в частности, Yahoo и DuckDuckGo.



Некоторые сравнительно небольшие поисковые системы применяют Bing для выдачи части информации, ведь индексация всей сети стоит дорого – для этого нужны серверы для хранения данных и постоянный мониторинг интернета. Однако ряд компаний, пользующихся информацией системы Microsoft, представили ботов, сочетающих разговорные навыки искусственного интеллекта с информацией, которую предоставляет обычный поисковик.



По данным источников Bloomberg, Microsoft сообщила, по меньшей мере, двум клиентам, что использование Bing для передачи инструментов ИИ нарушает условия контракта, поэтому действие лицензий может быть прекращено. Издание отмечает, что если Microsoft примет к кому-то такие меры, поисковикам будет трудно найти альтернативу. Дело в том, что Microsoft и Google – это единственные компании, способные индексировать весь интернет. Google ограничил использование своих данных, поэтому многие меньшие поисковики используют Bing.



В январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, разрабатывающей чатбот ChatGPT. Он стал популярен благодаря подробности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. В феврале компания Microsoft представила обновленную версию своей поисковой системы Bing, добавив в него чат с искусственным интеллектом. После этого посещения Bing выросли, что помогло ему лучше конкурировать с Google.