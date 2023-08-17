



Bloomberg: Кремль давит на экспортеров, чтобы стабилизировать рубль

Российские власти не будут ужесточать ограничения движения капитала. Вместо будут подготовлены рекомендации для экспортеров с целью убедить их отказаться от большей части валютной выручки для стабилизации рубля. Об этом сообщает Bloomberg.



По итогам встречи президента Владимира Путина 16 августа с высшими должностными лицами власти сейчас разрабатывают неформальные меры контроля за движением капитала, сообщили анонимные источники изданию.



Согласно их данным, рекомендации для крупных экспортеров готовятся для отдельных компаний и будут выходить за рамки обязательной продажи иностранной выручки, включая переводы в валюте, такие как выплата дивидендов и кредиты. Путина проинформировали о планах на встрече с участием главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова. По словам источников Bloomberg, в зависимости от того, как будут обстоять дела с рублем, “формальный контроль за движением капитала все еще может быть возможным вариантом”.



Резкое падение курса российской валюты в последние недели вернуло вопрос об ужесточении контроля за движением капитала в повестку дня правительства. Россия уже использовала такие меры в прошлом году, чтобы предотвратить обвал рубля после введения широкомасштабных санкций.

В связи с давлением на рубль центральный банк объявил на прошлой неделе, что воздержится от покупок иностранной валюты. За этим решением последовало резкое повышение процентных ставок до 12% на экстренном заседании 15 августа.



Дискуссии в правительстве активизировались после того, как рубль преодолел отметку 100 за доллар. По данным Центробанка, российские экспортеры уже продают на рынке более 80% своей выручки. В июле Набиуллина заявила, что Банк России внимательно следит за продажами иностранной валюты экспортерами и только 1% их доходов остается за пределами страны.