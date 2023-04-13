



Bloomberg: Казахстан вытесняет Россию на рынке обогащенного урана

Атомные станции в Восточной Европе, ранее получавшие обогащенный уран из России, стремятся сократить свою зависимость от Москвы и планируют подписать контракт с уранодобывающей компанией Казахстана уже в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.



Некоторые атомные станции в Восточной Европе, ранее получавшие обогащенный уран из России , стремятся получить наши контракты с 2025 года, заявил генеральный директор “Казатомпрома” Ержан Муканов.



В частности, Казатомпром прогнозирует значительный рост спроса на уран и готовит запасы к добыче. Также там планируют открыть третий экспортный маршрут из-за спроса со стороны Китая.



"Мы готовим наши запасы к добыче, чтобы мы могли реагировать на запросы рынка", – сказал Муканов в интервью Bloomberg.



Ожидается, что к 2030 году спрос на уран вырастет примерно на треть, заявила Всемирная ядерная ассоциация, ссылаясь на прогнозируемое увеличение мощности реакторов в мире на 16%. Казахстан, производящий более 40% мирового урана, планирует сохранить добычу на уровне около 22 000 тонн в этом году.



"Мы прогнозируем рост спроса на уран, но мы не заинтересованы во взрывном росте цен", – сказал Муканов.



Казатомпром планирует открыть третий экспортный маршрут в этом году, чтобы доставлять уран в Китай. В настоящее время страна транспортирует атомное топливо через Россию и через Каспийское море к Черному морю.