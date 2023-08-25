



Bloomberg: Иран договорился с США о смягчении санкций

Иран пришел к соглашению с Соединенными Штатами Америки о смягчении санкций, что позволит увеличить поставки иранской нефти в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в США. Также такое решение может сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран сможет более активно конкурировать с Россией.



"Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана", – пишет издание.



В итоге ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что стало максимумом с 2018 года и вызвало недавнее снижения цен на нефть. Поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн меньше, чем в середине мая. В целом российские поставки в Азию упали за этот срок на 30%.