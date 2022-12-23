



Bloomberg: Горнолыжные курорты Европы подняли цены в новом сезоне на 10%

Этой зимой более 20 популярных горнолыжных курортов Европы подняли цены, по меньшей мере, на 10%. Это еще больше добавило проблем любителям снега после двух зимних сезонов, сильно пострадавших от Covid-19. Об этом сообщил Bloomberg.



Издание отмечает, что из-за энергетического кризиса катание на лыжах этой зимой "будет холоднее, медленнее и дороже".

Так, французский курорт Авориаз в Альпах впервые за два года повысил цены на sky-pass.



На французском курорте Валь-Торанси, отопление лыжных подъемников теперь автоматически выключается, если дверь открыта. А лифты в швейцарском Саас-Фе работают медленнее, чтобы сэкономить энергию.



Французские горнолыжные курорты Валь Торанс и Мерибель подняли тарифы примерно на 15%.



Цены на зимний отдых растут по всей Европе, отмечает издание. Так, по данным операторов и страховщиков, неделя на элитном швейцарском курорте Церматт, включая абонементы на подъемники, уроки катания на лыжах, аренду снаряжения и питания, теперь стоит $1662 на человека, что на 25% больше, чем в прошлом году.



А зимний отдых в болгарском Банско хоть и обойдется примерно вдвое дешевле, чем в Швейцарии, но все же дороже, чем год назад.



Французский горнолыжный курорт Ле-Же первым в Европе ввел запрет на курение.