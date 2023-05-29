



Bloomberg: Цены на газ в Европе могут упасть ниже нуля

Цены на газ в Европе падают несколько недель подряд. На сегодняшний день стоимость голубого топлива достигла самого низкого уровня с середины 2021 года. Однако некоторые трейдеры поделились интересным прогнозом, пишет Bloomberg.



В течение многих лет Россия использовала ресурсы как метод шантажа в Европе, использовав дополнительный фактор давления на рынке. В середине 2021 года РФ начала сокращать объемы поставок для европейских покупателей.



С начала 2023 года стоимость газа уменьшилась на две трети. Для многих домохозяйств это стало значительным облегчением. Особенно после рекордных показателей на рынке, когда цена мегаватт-часа стоила почти 340 евро. Актуальные данные на рынке газа таковы – базовые фьючерсы на TFT в Нидерландах торгуются ниже отметки на уровне 25 евро за мегаватт-час. То есть тысяча кубометров стоит 280 долларов.



Это самая низкая цена с мая 2021, фьючерсы на газ дешевеют 8 неделю подряд. По состоянию на понедельник, 29 мая, фьючерсы торговались на уровне 24,45 евро за мегаватт-час.



Среди главных факторов, способствующих удешевлению голубого топлива, можно выделить относительную мягкую зиму и увеличение объемов сжиженного природного газа, используемого для замены российского сырья. К тому же, хранилища в Европе заполнены почти на 67%. Интересно, что за последние 5 лет этот показатель в среднем составил всего 50%.



Еще один фактор влияния – спад экономической активности. Например, одна из самых мощных экономик Европы – Германия – в первом квартале 2023 года вошла в фазу технической рецессии. Экономическое восстановление Китая также не оправдывает ожиданий, влияющих на рынок газа.



На фоне существенного обесценивания голубого топлива трейдеры поделились новым прогнозом. Они считают, что цены на газ этим летом могут даже достичь минусовых значений. Речь идет о краткосрочной перспективе.



Эксперты усердно следят за уровнем спроса в Китае. В частности, аналитики Energy Aspects заявили, что цены на голубое топливо в Европе могут упасть еще больше, если импорт сжиженного природного газа из Китая окажется очень слабым. При таком сценарии они прогнозируют цену ниже 20 евро за мегаватт-час.