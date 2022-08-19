



Bloomberg: Цена на газ в Европе выросла в 11 раз

Согласно предоставленным данным, указанная цена выше предыдущего рекорда, который был установлен в начале марта, когда вторжение России в Украину потрясло рынки.



"Цены примерно в 11 раз выше обычного в это время года, при этом расходы домашних хозяйств и предприятий, столкнувшихся с сильнейшей инфляцией за последние десятилетия, стремительно растут. Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год из-за высоких цен на энергоносители, и еще больше будет отключено", — говорится в сообщении.



Bloomberg уточняет, что Европа охвачена энергетическим кризисом, вызванным ограниченными поставками из России, а также возросшим спросом на фоне восстановления после пандемии и жарким и засушливым летом, что увеличило потребность в охлаждении.