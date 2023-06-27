



Ближайшие месяцы будут “критическими” для израильского IT-сектора – отчет

Сектор высоких технологий Израиля является крупнейшим и самым быстрым двигателем роста израильской экономики за последнее десятилетие, но ближайшие месяцы станут “критическими” для отрасли, предупредило Израильское управление инноваций IIA в отчете, опубликованном во вторник.

В своем отчете о состоянии индустрии высоких технологий в Израиле в 2023 году Управление по инновациям Израиля изложило серьезные проблемы, угрожающие положению израильского IT-сектора как мирового лидера инноваций и основного вклада в экономику страны.



“Глобальный макроэкономический спад, война в Европе, напряженность в отношениях между Китаем и США, инфляция и процентные ставки – все это резко изменилось за последние 18 месяцев, что привело к резкому сокращению инвестиций венчурных фондов”, – заявил генеральный директор Innovation Authority Дрор Бин в интервью The Times of Israel. “Когда такая высокая степень неопределенности, инвесторы склонны вкладывать свои деньги в более безопасные места, чем рискованные стартапы, и мы наблюдаем это снижение во всех глобальных технологических центрах, но в последнем квартале израильский технологический центр затронут немного больше, чем другие."



Прошлый год был тяжелым для израильской технологической отрасли, поскольку неопределенность, связанная со стоимостью займов и высокими оценками, заставила предпринимателей и инвесторов занять выжидательную позицию. Финансовая среда и замедление мировой экономики привели к тому, что акции технологических компаний сильно пострадали на мировых рынках во второй половине 2022 года, что привело к снижению стоимости компаний как в государственном, так и в частном секторах.



В результате спада на рынке были уволены тысячи работников, что привело к сокращению финансирования и созданию “медвежьего” рынка для новых технологических предложений. Всего в 2022 году инвестиции в стартапы в Израиле сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, составив 15,9 млрд долларов. Негативная тенденция в израильской индустрии высоких технологий усилилась в последние месяцы на фоне растущей неопределенности в отношении предложенной правительством реформы судебной системы и замедления притока иностранных инвестиций.



Согласно отчету Исследовательского центра IVC и LeumiTech, в первом квартале этого года израильские технологические компании привлекли капитал в размере 1,7 млрд долларов, что на 70% меньше по сравнению с 5,8 млрд долларов за первые три месяца 2022 года. Квартал стал самым низким показателем за четыре года. Это сопоставимо со снижением на 55% в США, отмечается в отчете.



“Политическая ситуация в Израиле создает некоторую дополнительную неопределенность для предпринимателей и инвесторов”, – сказал Бин. “Хотелось бы, чтобы политическая нестабильность ушла как можно быстрее, так как это не очень хорошая ситуация”.



Израильская индустрия высоких технологий дает 18% местного ВВП по сравнению с менее чем 10% в США и около 6% в ЕС. Около 14% всех сотрудников работают в высокотехнологичном секторе и на технических должностях в других секторах. Израильская экономика опирается на высокотехнологичную продукцию и экспорт, которые составляют около 50% от общего объема экспорта, а также на налоги на высокие технологии.



“Зависимость израильской экономики от IT-сектора значительно возросла за последнее десятилетие, поэтому мы должны сделать все необходимое для сохранения отрасли и дальнейшего повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке”, – считает Бин, отмечая, что “91% инвестиций в израильские высокие технологии финансируются частным сектором – аналога этому нет нигде в мире”.



В Израиле самый низкий процент государственного финансирования на нау́чно-иссле́довательские и о́пытно-констру́кторские рабо́ты (НИОКР) среди стран ОЭСР – только 9% национальных расходов на НИОКР финансируются государством. Кроме того, согласно отчету, около 80% венчурных инвестиций в высокие технологии были получены за счет иностранных фондов в 2021 и 2022 годах.



“Израильская индустрия высоких технологий уникальна, такой модели не существует ни на одном другом рынке мира”, – подчеркнул Бин. “Вся израильская экономика в значительной степени зависит от этого сектора, а также от сохранения и развития доверия к нему со стороны иностранных инвесторов”.



С начала года израильские технологические компании показали отрицательную доходность по сравнению с технологическими компаниями, торгующимися на Nasdaq. В первом квартале 2023 года доходность индекса 100 ведущих технологических компаний, торгуемых на Nasdaq, была близка к 24%, что указывает на признаки начала восстановления, в то время как Тель-Авивский технологический индекс за тот же период упал на 1%.



“Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для израильского сектора высоких технологий”, – предупредило Управление инноваций Израиля в отчете.



“Прошлое учит нас тому, что обычно через два квартала после начала восстановления на фондовом рынке, что отражается в росте индекса Nasdaq, также происходит увеличение привлечения капитала и занятости в израильской высокотехнологичной промышленности”, – объяснил сказал Бин. “Учитывая рост Nasdaq с начала года, при нормальных обстоятельствах можно было бы ожидать увеличения сбора средств и занятости в Израиле в летние месяцы”.

Однако, согласно предварительным данным за апрель и май, “существует реальная обеспокоенность тенденцией разделения между израильской индустрией высоких технологий и мировыми тенденциями”, предупреждает отчет.



“Эти тенденции вызывают беспокойство, особенно учитывая значительную зависимость, созданную в Израиле от IT-сектора



как центральной и растущей отрасли, вносящей вклад в экономику, а также в свете существенной зависимости этого сектора от иностранных инвесторов больше, чем от других инновационных центров”, – предупреждает отчет.



Согласно отчету, по состоянию на апрель 2023 года насчитывалось 9 093 технологических компании, что делает стартап-экосистему Израиля третьей по величине в мире после Сан-Франциско и Нью-Йорка.



“Мы сталкиваемся с ситуацией, отличной от той, которую мы видели десять лет назад, когда большинство стартапов были созданы либо в Силиконовой долине, либо в Израиле”, – отметил Бин. “Сегодня мы наблюдаем за появлением множества технологических центров по всему миру, с которыми мы конкурируем за одни и те же ресурсы”.



“Венчурные фонды движутся очень быстро, от одного технологического центра к другому, технологические центры конкурируют за рабочую силу, а предприниматели становятся более избирательными в отношении того, где они хотят создать свой стартап и какая экосистема для них оптимальна”, – добавил он.

