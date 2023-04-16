



Бизнес-форум: реакция правительства на решение Moody's "оторвано от реальности"

Ведущие израильские экономисты и бизнесмены в воскресенье раскритиковали правительство за его противоречивые планы судебной реформы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич, похоже, преуменьшили решение ведущего рейтингового агентства Moody's понизить экономический прогноз Израиля с позитивного до стабильного.



Группа из сотен экономистов, которая в январе опубликовала "экстренное письмо", предупреждающее о возможных последствиях реформы законодательства, раскритиковала реакцию Нетаниягу и Смотрича на решение Moody’s как "крайне тревожную и оторванную от реальности".



В своем совместном ответе Нетаньяху и Смотрич заявили в субботу, что "аналитики рейтингового агентства Moody's правильно признают силу израильской экономики по всем показателям и правильное и ответственное экономическое руководство, которое мы возглавляем, с мудрым управлением государственными расходами и в продвижение стимулирующих рост реформ.



"Обеспокоенность, которую аналитики Moody's высказывают в связи с общественными протестами и их влиянием на политическую и экономическую стабильность Израиля, естественна для тех, кто не знает силы израильского общества", — говорится в заявлении.



Экономисты заявили, что премьер и его министр финансов отдали должное достижениям предыдущего правительства, "таким как сокращение дефицита и проведение важных реформ, в дополнение к хвастовству необоснованными обещаниями, которые повторялись и озвучивались на протяжении многих лет, и, прежде всего, они игнорируют содержание предупреждения".



В письме экономистов говорится, что "странно", что Нетаньяху и Смотрич, похоже, гордятся отчетом Moody's, поскольку "положительные моменты в отчете касаются способности израильского общества противостоять мерам правительства, в то время как все отрицательные моменты относятся к планам правительства".



Они призвали коалицию "отложить свой провальный план правовой рефомы" и "вернуться к реальности".



В своем решении агентство Moody's сослалось на "ухудшение управления Израилем" на фоне весьма спорных усилий правительства, которые, как предупреждают критики, подорвут и даже положат конец израильской системе сдержек и противовесов и ее демократии.



Израильский бизнес-форум также призвал в воскресенье полностью остановить реформу до тех пор, пока не будет достигнуто широкое соглашение, чтобы избежать дальнейшего ущерба для экономики.



В форуме, написавшем в марте письмо против правовой реформы, участвуют более 40 руководителей крупнейших компаний страны.



В пятницу агентство Moody's предупредило, что кредитный рейтинг Израиля также может оказаться "под давлением в сторону понижения, если текущая напряженность перерастет в затяжной политический и социальный кризис с существенным негативным воздействием на экономику, что, возможно, связано со значительно меньшим притоком капитала в важный высокотехнологичный сектор и перемещением израильских фирм за границу".



