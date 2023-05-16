



Битуах Леуми - за увеличение пособия по старости



Ярона Шалом, генеральный директор Битуах Леуми, высказалась сегодня (вторник) по поводу общественного дискурса, возникшего вокруг обсуждения бюджета в рамках подготовки к его ожидаемому принятию в ближайший месяц. Она прокомментировала тот факт, что нет никаких реальных новостей для стариков и пожилых людей, в том числе по поводу пенсий по старости, на фоне демонстрации, проведенной сегодня Федерацией пенсионеров по этому вопросу.



"Битуах Леуми считает, что пенсии по старости должны быть увеличены, и необходимо найти наилучший способ сделать это", - сказала Шалом. "Поскольку пенсия не повышалась существенно в течение многих лет, и как общество мы не можем позволить себе "старика, плачущего о своей старости"". Шалом подчеркнула, что "Битуах Леуми предложит соответствующим сторонам несколько вариантов изменения законодательства."



Национальное страхование сопроводило свое заявление данными, согласно которым в Израиле насчитывается более миллиона получателей пенсий по старости и других пенсий (1 128 478), из которых более 205 тысяч семей получают добавку к доходам. 88 966 получают пенсию по потере кормильца, 39 782 - в связи со смертью супруга.



Общая сумма пособий для пожилых людей, выплачиваемых Национальным страхованием, составляет 41 млрд шекелей в год, на отдых и дополнительные расходы Национальное страхование выплачивает 35,8 млрд шекелей. 5,3 млрд шекелей были выплачены в рамках финансирования минфином, это выплаты не по "страховке", а по специальному законодательству (например, "специальное пособие для пожилых людей" для нового репатрианта или вернувшегося резидента).