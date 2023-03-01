



Битуах Леуми позволит получать социальную надбавку и пособие по безработице

В период коронавируса Битуах Леуми сделал возможным получение пособий по безработице одновременно с пособиями по прожиточному минимуму, например, по инвалидности и старости. Министр труда Йоав Бен-Цур объявил, что эта возможность станет постоянной и будет включена в Закон о бюджете. Стоимость: 70 миллионов шекелей.



Министр труда Йоав Бен-Цур принял решение на постоянной основе разрешить одновременную выплату пособий по безработице и прожиточного минимума. В июне 2022 года круг лиц, имеющих право на удвоение пособий, составлял 6 500 семей, а директор по исследованиям Института национального страхования оценивает стоимость пособия в 60-70 миллионов шекелей в год. Поправка будет вынесена на рассмотрение Кнессета как часть Закона о бюджете.

Министр Бен Цур заявил, что "пособие по безработице не является постоянным пособием, поскольку оно временное и должно выдаваться каждому уволенному, независимо от того, кем он является". Поправка к закону гарантирует женщинам с одним родителем, пожилым людям, инвалидам и тем, кто получает пособие, что даже если они будут уволены, они не окажутся в нищете".