



Биткоину вновь пророчат падение

Президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф прогнозирует падение биткоина до отметки в $10 000 и ниже. Он считает, что монета вряд ли достигнет новых максимумов.



По мнению Шиффа, нынешний рост на криптовалютном рынке неустойчив.



"Рынок будет падать. Думаю, люди должны воспользоваться ралли, которое есть сейчас, и уйти. Многие еще в прибыли в этих токенах. Кто-то покупал биткоин четыре, пять, шесть лет назад и он в хорошем плюсе. То же самое с Ethereum. Люди должны уйти, потому что иначе рынок заберет эту прибыль", — считает сторонник золота.