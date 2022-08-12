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Биткоину вновь пророчат падение
12.08.2022 20:20 Александр Юзовский

Биткоину вновь пророчат падение

Президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф прогнозирует падение биткоина до отметки в $10 000 и ниже. Он считает, что монета вряд ли достигнет новых максимумов.

По мнению Шиффа, нынешний рост на криптовалютном рынке неустойчив.

"Рынок будет падать. Думаю, люди должны воспользоваться ралли, которое есть сейчас, и уйти. Многие еще в прибыли в этих токенах. Кто-то покупал биткоин четыре, пять, шесть лет назад и он в хорошем плюсе. То же самое с Ethereum. Люди должны уйти, потому что иначе рынок заберет эту прибыль", — считает сторонник золота.

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