



Биткоин взлетел до пикового уровня за шесть месяцев

Стоимость цифровой монеты выросла на 11,2%, приблизившись к цене 25 тысяч долларов. Похожую динамику фиксировали в августе 2022 года.



Максимально цена криптовалюты поднималась до 24 898 долларов за биткоин. Ethereum и Cardano также показали на рынке положительную динамику. С начала 2023 года биткоин подорожал чуть более, чем на 49%, что является сигналом об уменьшении опасений инвесторов по поводу усиления давления со стороны американских регуляторов.



Подорожание цифровых монет поддерживается ростом мировых рынков, поскольку прогнозы о том, что Федеральный резерв может унять инфляцию путем поднятия ставок, не доводя США до рецессии, становятся все более уверенными.



Рыночная капитализация монеты составляет 475,20 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Исторический максимум для этой монеты зафиксировали на уровне почти 69 тысяч долларов.



Генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек считает, что биткоин может вырасти в цене до 10 миллионов долларов. В прогнозе он указывает сроки реализации до 2032 года.