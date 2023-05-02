



Биткоин может достичь отметки в $100 000 к концу 2024 года - Standard Chartered

Ведущая криптовалюта биткоин может достичь цены в $100 000 к концу 2024 года, заявили в Standard Chartered, отметив, что так называемая "крипто-зима" закончилась.



Биткоин может выиграть благодаря таким факторам, как недавние потрясения в банковском секторе, стабилизация рисковых активов по мере того, как Федеральная резервная система США завершает цикл повышения ставок, а также повышение прибыльности крипто-майнинга, отметил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик.



В этом году биткоин уже показывал ралли, поднявшись в апреле выше $30 000 впервые за десять месяцев.



Предсказания о заоблачных оценках были обычным явлением во время прошлых ралли биткоина. В ноябре 2020 года аналитик Citi заявил, что к концу 2022 года биткоин может подняться до $318 000. А в прошлом году его стоимость снизилась примерно на 65% и составила $16 500.