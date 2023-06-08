



Биржа Binance.US заработала $410 миллионов с момента основания

Бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщил, что Binance.US получила $410 миллионов прибыли. Информация описана в период с 2019 по 2023 годы и касается компании BAM Trading Services, стоящей за биржей.



В общей сложности американское подразделение Binance получило $225 миллионов валовой прибыли, валовой доход – это доход, который предприятие получает от своей основной деятельности.



Самым прибыльным для компании стал 2021 год, тогда удалось заработать $147 миллионов ​​валовой прибыли и $265 миллионов общей. Наименьшая сумма была в год основания биржи, $138 и $254 миллионов валовой и общей прибыли соответственно. По состоянию на июнь 2023 года биржа получила $20 миллионов валовой и $38 миллионов общей прибыли.



Вечером, 6 июня, появились сообщения, что SEC требует немедленной заморозки криптоактивов Binance.US и главы компании Чанпен Чжао. CEO-биржу подозревают в нецелевом расходовании клиентских средств. Впоследствии компания ответила на эти обвинения заявив, что обращение регулятора необоснованно, платформа продолжила работать в штатном режиме.



Однако, инвесторы вывели из Binance почти 800 миллионов долларов за прошедшие сутки.