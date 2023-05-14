



Binance уходит с канадского крипторынка из-за "регуляторного напряжения"

Криптобиржа Binance объявила о прекращении деятельности в Канаде, заявив, что это связано со сложностями в системе регулирования. Об этом компания сообщила в Twitter.



"Мы возлагали большие надежды на остальную канадскую блокчейн-индустрию. К сожалению, новые указания, связанные со стейблкоинами и ограничениями для инвесторов, предоставленные криптобиржам, делают канадский рынок более неприемлемым для Binance", – пояснили в компании.



Binance разослала письма с информацией о том, как выход биржи с рынка повлияет на их аккаунты в будущем.



Дело в том, что в феврале Администрация ценных бумаг Канады CSA опубликовала новые указания, запрещающие криптобиржам разрешать клиентам покупать или депонировать стейблкоины без ее предварительного одобрения. Для получения одобрения криптобиржа должна пройти несколько проверок CSA.



Тем временем в США продолжается судебный процесс по Binance. CFTC подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао, обвинив его в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.