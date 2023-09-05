



Безумные суммы: рекордные расходы израильтян по кредиткам



У израильтян появился еще один повод попотеть: в августе был побит рекорд расходов по кредитным картам.



Данные компании Sheba (Automated Bank Services), управляющей национальной системой платежей по кредитным картам, свидетельствуют о том, что август 2023 года побил все рекорды по расходам израильтян по кредитным картам, составив в общей сложности 42,266 млрд. шекелей.



Эта цифра является новым рекордом по объему ежемесячных расходов, она на 8,3% больше общих расходов по сравнению с расходами по кредитным картам в августе 2022 года, которые составили 39,016 млрд. шекелей.