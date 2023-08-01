



Безумные прибыли: как работает бизнес продажи фальшивых монет

На прошлой неделе поздно вечером двое мужчин на большом грузовике подъехали к крупному супермаркету в одном из населенных пунктов в Ха-Шфела. Прибыв на место, они выгрузили из грузовика десятки мешков с фальшивыми монетами достоинством в 10 шекелей. Через несколько часов, когда заведение открылось, те же самые фальшивые деньги были переданы покупателям в качестве сдачи, причем они не знали, что это монеты, которыми финансируется одна из самых крупных и опасных преступных организаций Израиля. Владелец супермаркета передал главе организации около 50 000 шекелей в обмен на монеты.



Это не единичный случай. Подобного рода “бизнес” широко распространился среди мелких розничных торговцев. "Я заработал 100 000 шекелей на покупке фальшивых монет, - пояснил владелец крупного продовольственного магазина в центре страны, - это не то что купюры, никто не проверяет, фальшивые ли они, они проходят без проблем. Все зарабатывают".



Стоимость изготовления монеты в десять шекелей составляет от одного до двух шекелей, а фальшивая монета продается владельцам бизнеса за пять шекелей. "По самым скромным подсчетам, это полмиллиарда шекелей в год, которые переходят в руки преступных организаций, - пояснил один из сотрудников полиции, - прибыль здесь просто сумасшедшая". По оценкам полиции, большая часть фальшивых монет производится в Рамле, Лоде, Ашдоде, Ашкелоне, а также в районе Хайфы - но не только. За последний год палестинские преступники, некоторые из которых разыскиваются израильской полицией, установили на территориях ПА десятки токарных станков. Они продают продукцию местным предприятиям и контрабандой ввозят ее в Израиль на грузовиках и автомобилях.



На прошлой неделе инспекторы контрольно-пропускного пункта на КПП Таркамия обнаружили в автомобиле тысячи фальшивых монет на общую сумму 28 тыс. шекелей. Согласно подозрениям, владелец автомобиля, 56-летний предприниматель из Кфар Кана, купил монеты и намеревался распространить их, а прибыль прикарманить. Он был арестован и доставлен в полицейский участок Кирьят-Гат для допроса. "Таких, как он, сотни: они проникают на территорию ПА и покупают монеты непосредственно у владельцев токарных станков. Это выгодный бизнес", - пояснил высокопоставленный сотрудник полиции.



По словам источника, посвященного в детали, изготовление монет и их распространение стало для преступников самым простым способом заработка. "Очень много людей, купивших недвижимость, продают эти монеты, - пояснил преступник с юга страны, - люди стоят в очереди, чтобы их купить". Про себя я могу сказать, что благодаря этому мне удалось в жизни гораздо больше, чем я думал".