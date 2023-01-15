



Безумие: в старом квартале цены за год подскочили на 41%





Район Неве-Земер в Раанане - это возрождающийся район, который инвесторы и покупатели "открыли" для себя в прошлом году, вызвав астрономический скачок цен, независимо от количества комнат или года постройки здания.



Раанана всегда считалась престижным городом, где цены на жилье высоки, и оно предназначено только для определенного контингента. Район Неве-Земер - это возрождающийся северный район, где цены только продолжают расти. За последний год цены на жилье в этом районе выросли на 41 процент.



Насколько велико это безумие? Вот пример: квартира в доме на улице Саши Аргова, новая 4-комнатная квартира (95 квадратных метров) была продана в 2014 году за 2 031 000 шекелей. Два года спустя квартира была продана снова, на этот раз за сумму 2 050 000 шекелей. В 2022 квартира была продана во второй раз, за 3 780 000 - рост стоимости на 84 процента за шесть с половиной лет.



Согласно данным сайта Yad2, самый востребованный тип недвижимости в районе - 4 комнаты (половина спроса в районе - это спрос на 4-комнатные квартиры), средняя цена 4-комнатной квартиры составляет 3,63 миллиона шекелей, что отражает рост примерно на 41 процент за последний год.



Цена 5-комнатных квартир, которые пользуются меньшим спросом, чем 4-комнатные (36 процентов спроса), в настоящее время составляет в среднем 4,38 миллиона шекелей - здесь также наблюдается стремительный рост на 41 процент по сравнению с прошлым годом, когда средняя цена составляла 3,12 миллиона шекелей.



Трех- и шестикомнатные квартиры пользуются гораздо меньшим спросом (5 процентов и 9 процентов соответственно), но и там цены растут: средняя цена 6-комнатной квартиры составляет 5,07 миллиона шекелей. В прошлом году цена составляла "всего" 3,60 млн. шекелей .









