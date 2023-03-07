



Безработица и инфляция: Китайцы переживают экономические трудности

Жёсткие антиковидные ограничения, которые действовали в Китае почти три года, нанесли значительный ущерб экономике страны. Хотя ярмарки вакансий снова возобновились, но ослабление внешнего спроса привело к сокращению предложений работодателей и снижению уровня зарплат. Об этом сообщает Epoch Times.



В настоящее время безработица в Китае среди молодежи составляет почти 20%. Власти объявили о проведении сотен ярмарок вакансий по всей стране в этом месяце. Так, в Пекине в феврале прошло уже более сорока таких мероприятий. Негативное влияние на занятость оказывает состояние экономики. В прошлом году экономика Китая выросла всего на 3%, а в этом году прогнозируемый рост должен составить около 5%, что ниже допандемических показателей.



Одна из крупнейших китайских компаний по подбору персонала Zhaopin опубликовала результаты опроса около 50 тысяч офисных сотрудников, согласно которым 47,3% респондентов опасаются потерять работу в этом году. Год назад их количество составляло 39,8%. Основным фактором такой неуверенности в завтрашнем дне 60% опрошенных назвали “неопределенность в экономической среде”. В прошлом году их количество было 48,4%. Такие настроения особенно ярко выражены в производственном секторе, на который повлияло ослабление внешнего спроса, а также в секторе недвижимости, который в последние несколько лет был вялым.



Большое давление на жизнь китайцев оказывает и рост цен. В январе потребительская инфляция в Китае ускорилась, при этом индекс потребительских цен вырос на 2,1% в годовом исчислении. Цены на продукты питания подскочили на 6,2%, что обусловлено ростом цен на свинину и сельхозпродукцию.



В Пекине в прошлом месяце цены на овощи выросли на 24%. В связи с этим муниципальное правительство запустило “программу субсидирования", согласно которой более чем 300 тысяч малообеспеченных жителей столицы ежемесячно будут получать субсидию в размере 40 юаней (около 6 долларов США). Размер субсидии вызвал волну насмешек у китайских пользователей сети. Некоторые пишут, что это оскорбительно и что этих денег хватит только на пару тарелок лапши.

