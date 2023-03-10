



Безработица и инфляция давят на валюту США: что происходит с долларом

По состоянию на пятницу, 10 марта 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,63% к 104,64, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 104,66 – 105,35.



Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев достигли годового максимума на уровне 114,78, это лучший результат за 20 лет.



В пятницу доллар ослаб после обнародования февральского отчета об уровне безработицы в США, свидетельствующем об ослаблении инфляционного давления, пишет CNBC. На фоне этого доходность казначейских облигаций снизилась, а также ослабли позиции валюты на рынке.



Глава американского центрального банка Джером Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращении к более агрессивной политике для усмирения инфляции.