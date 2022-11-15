



Безос предупредил о приближении "экономической катастрофы"

В США ожидается рецессия, потому предприятиям стоит накапливать наличные деньги.

Такой прогноз озвучил для CNN основатель Amazon Джефф Безос.

Он отметил, что сейчас происходит очень много увольнений в разных секторах экономики.

Безос рекомендовал американским домохозяйствам отложить крупные покупки, а владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить деньги.

Он не стал делать предположение о том, как долго продлится рецессия, но призвал людей быть готовыми к экономической катастрофе.