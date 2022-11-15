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Безос предупредил о приближении "экономической катастрофы"
15.11.2022 15:54 Алина Груднева

Безос предупредил о приближении "экономической катастрофы"

В США ожидается рецессия, потому предприятиям стоит накапливать наличные деньги.

 
Такой прогноз озвучил для CNN основатель Amazon Джефф Безос. 
 
Он отметил, что сейчас происходит очень много увольнений в разных секторах экономики.
 
Безос рекомендовал американским домохозяйствам отложить крупные покупки, а владельцам малого бизнеса подумать о том, чтобы отложить деньги.
 
Он не стал делать предположение о том, как долго продлится рецессия, но призвал людей быть готовыми к экономической катастрофе.

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