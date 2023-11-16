



Без Украины и Израиля: Сенат официально поддержал временный бюджет

Сенат одобрил законопроект о временном бюджете, который не включает в себя финансовую помощь Украине и Израилю.



Финансирование американского правительства до 19 января в таком виде поддержали 87 сенаторов, против высказались 11.



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Бюджет будет распределен в указанный период на приоритетные сферы. Речь идет о военном строительстве, поддержке ветеранов, транспорте, жилищном строительстве и энергетике. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.



Законопроекты про финансирование Украины и Израиля не будут рассматриваться в ближайшие два месяца.



Как ранее пояснил лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл, такие меры помогут поддержать избежание шатдауна.



В Белом доме доме отметили, что президент США подпишет временную бюджетную резолюцию, представленную Палатой представителей, если ее поддержит Сенат.