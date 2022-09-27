



"Беспрецедентное" повреждение трех линий "Северного потока" за один день

Агентство Reuters опубликовало информацию о ситуации с газопроводом Nord Stream. В заявлении компании Nord Stream AG, оператора сети, говорится, что за один день три морские линии газопроводной системы Nord Stream получили "беспрецедентные" повреждения.



Компания также заявила, что невозможно оценить, когда будет восстановлена работоспособность системы газопровода.



Морское ведомство Швеции выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе "Северный поток 1" - вскоре после обнаружения утечки в близлежащем трубопроводе "Северный поток 2", что заставило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.



Дания заявила, что невозможно оценить, когда будет восстановлена работоспособность системы газовых сетей.



"Вчера была обнаружена утечка на одном из двух газопроводов между Россией и Данией - "Северный поток 2". Газопровод не работает, но содержит природный газ, из которого сейчас происходит утечка", - заявил в письменном комментарии министр энергетики Дании Дан Йоргенсен.