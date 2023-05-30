



Бензин в Израиле подорожает, несмотря на усилия Смотрича

В ночь на 1 июня в Израиле состоится очередное повышение цен на бензин.



По данным Wallaс, стоимость литра топлива увеличится на 0,04 шекеля.



Это произойдет в полночь со среды на четверг. Бензин подорожает, несмотря на попытку министра финансов Бецалеля Смотрича замедлить темпы роста цен.



Напомним, в апреле максимальная розничная цена литра неэтилированного бензина с октановым числом 95 на заправке самообслуживания осталась неизменной. Два месяца подряд она составляла 6,81 шек., включая НДС.



30 апреля Смотрич подписал указ о сокращении налога на бензин до 49 агорот за литр, чтобы предотвратить повышение цен с 1 мая. Этот налог действует до конца мая.



