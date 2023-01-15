



Bentley показала рекордные продажи в 2022 году, несмотря на падение в Китае

Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley сообщил о рекордных продажах автомобилей в 2022 году, поскольку высокий спрос компенсировал 9-процентное падение продаж в Китае.



Подразделение Volkswagen заявило, что в 2022 году было продано 15 174 автомобиля, что на 4% больше, чем в 2021 году, который также был знаменательным годом для Bentley.



Компания сообщила о росте продаж на всех региональных рынках, кроме Китая.



Роскошный внедорожник Bentayga, стартовая цена которого составляет около 150 000 фунтов стерлингов ($180 000), оставался самой продаваемой моделью Bentley в 2022 году, на его долю пришлось 42% продаж автомобилей.



Средняя цена продаж Bentley до уплаты налогов выросла почти на 30% до 220 000 евро ($236 500) за автомобиль в 2022 году по сравнению с 170 000 евро в 2018 году.



Bentley обязалась полностью перейти на электромобили к 2030 году.