



Ben & Jerry's снова пытается остановить продажи в Израиле

Компания-производитель мороженого Ben & Jerry's снова "в деле" и пытается остановить продажи своего мороженого в Израиле после того, как была заключена сделка между материнской компанией Unilever и местным израильским лицензиатом Ави Зингером.



Как сообщает Jerusalem Post, независимое правление Ben & Jerry's хочет остановить продажу израильского подразделения компании Zinger.



Ben & Jerry's планирует подать жалобу в Федеральный суд Нью-Йорка в ближайшие недели.



После того, как в прошлом году Ben & Jerry's объявила о прекращении продаж на "оккупированной" территории Иудеи и Самарии, Unilever решила продать израильское подразделение Ben & Jerry's.



Представитель компании заявил в своем заявлении: "Мы не позволим, чтобы наши принципы были скомпрометированы ради прибыли нашей материнской компании. Притворное игнорирование Unilever полномочий независимого совета директоров в отношении социальной миссии Ben & Jerry резко контрастирует с явными формулировками соглашения о слиянии".

