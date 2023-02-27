



Бельгия заморозила российских активов на €58 млрд

Бельгия с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозила активы РФ на 58 млрд евро.



Об этом сообщило министерство финансов королевства.



По данным финансового ведомства, кроме того, были блокированы связанные с РФ транзакции на 191 млрд евро.



Эти данные были представлены минфином Бельгии в годовщину нападения РФ на Украину.



Министр финансов страны выразил удовлетворение работой ведомства в этом отношении, отметив, что действия Брюсселя затронули 1789 российских компаний или физических лиц, внесенных в европейский черный список.



