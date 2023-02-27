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Бельгия заморозила российских активов на €58 млрд
27.02.2023 20:16 Алина Груднева

Бельгия заморозила российских активов на €58 млрд

Бельгия с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозила активы РФ на 58 млрд евро.

Об этом сообщило министерство финансов королевства.

По данным финансового ведомства, кроме того, были блокированы связанные с РФ транзакции на 191 млрд евро.

Эти данные были представлены минфином Бельгии в годовщину нападения РФ на Украину.

Министр финансов страны выразил удовлетворение работой ведомства в этом отношении, отметив, что действия Брюсселя затронули 1789 российских компаний или физических лиц, внесенных в европейский черный список.

 

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