Бельгия заморозила российских активов на €58 млрд
Бельгия с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозила активы РФ на 58 млрд евро.
Об этом сообщило министерство финансов королевства.
По данным финансового ведомства, кроме того, были блокированы связанные с РФ транзакции на 191 млрд евро.
Эти данные были представлены минфином Бельгии в годовщину нападения РФ на Украину.
Министр финансов страны выразил удовлетворение работой ведомства в этом отношении, отметив, что действия Брюсселя затронули 1789 российских компаний или физических лиц, внесенных в европейский черный список.