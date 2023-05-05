



Баркат советует израильскому бизнесу создавать совместные предприятия в Марокко

Министр экономики Нир Баркат в четверг рассказал в эксклюзивном интервью i24NEWS о возможности сотрудничества между израильско-марокканскими правительствами и их бизнесменами.



“У Марокко есть возможность стать воротами в Африку и воротами для некоторых областей даже в Европу”, – сказал министр, порекомендовав израильским бизнесменам “серьезно взглянуть на совместные предприятия в Марокко”.



Баркат привел примеры взаимовыгодного сострудничества для обеих сторон в таких отраслях как сельское хозяйство, морепродукты, энергия и вода, сказав, что “у двух стран есть много технологий, которые дополняют друг друга”.



“Посмотрите на тенденции, рост торговли между Марокко и Израилем действительно положительный и стремительный”, — отметил Баркат. .

Предшественница Барката в министерстве экономики Орна Барбивай посетила Марокко в феврале прошлого года, где подписала со своим марокканским коллегой новое соглашение об экономическом сотрудничестве и торговле.



После возобновления отношений Марокко и Израиль подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая оборону, искусственный интеллект, опреснение воды, пустынные технологии, технологии пищевой промышленности и возобновляемые источники энергии.