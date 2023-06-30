



Баркат нацелился на цены на продукты питания

Министр экономики и промышленности Нир Баркат представил свой законопроект о содействии конкуренции в секторе продуктов питания и туалетно-косметических принадлежностей. Он называет это “Законом о ликвидации монополий”.



Предлагаемый им законопроект Кнессета, по сути, представляет собой измененную версию статьи, которая была исключена из Закона об экономических договоренностях, которая ограничивала бы возможность крупных поставщиков полностью контролировать продукты. крупных производителей.



Поставщикам придется выбирать либо продавать бренды только крупного производителя или нескольких средних производителей, либо, альтернативно, сохранять оба сегмента при условии, что финансовый оборот от этих брендов не превышает половины его финансового оборота.



Этот шаг призван рассредоточить бренды поставщиков продуктов питания и туалетных принадлежностей, таких как Diplomat и Schestowitz. Но есть также опасения, что это косвенно снизит конкуренцию, если приведет к тому, что поставщики сократят количество продуктов, которые они продают.



Как бы то ни было, это серьезный шаг на рынке, и он не единственный, который произошел за последнее время среди организаций, подведомственных Минэкономпрому. За последние несколько недель Управление по вопросам конкуренции Израиля провело расследование в отношении Schestowitz, оштрафовало Strauss и Wolt за нарушение правил конкуренции, а на этой неделе даже впервые за несколько десятилетий объявило о создании новой продовольственной монополии – Wissotzky.



Предприняв исключительный и беспрецедентный шаг, Управление по защите прав потребителей потребовало, чтобы компании по производству безалкогольных напитков отменили повышение цен, а сам Баркат потребовал через инспектора по ценам изучение затрат 15 крупнейших продовольственных компаний.



Но прежде всего кажется, что шаги Барката и министерства состоят в том, чтобы унифицировать европейские стандарты импорта с израильскими – “что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля”, по словам Барката. Похоже, что Баркат хочет сделать на рынке продуктов питания то, что бывший министр финансов и коммуникаций Моше Кахлон сделал на рынке мобильных телефонов. Определенно есть сходство, по словам инсайдера рынка, который отмечает, что Кахлон открыл импорт на рынок мобильных устройств, что Баркат намеревается сделать с едой и туалетными принадлежностями.