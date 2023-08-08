



Баркат: израильский рынок - один из самых централизованных в мире

Израильский рынок является одним из самых централизованных в мире.



Об этом сказал министр экономики Нир Баркат в эфире радиостанции 94FM.



При руководстве Барката Управление по защите прав потребителей активно борется с монополиями.



Недавно было объявлено о финансовых санкциях в размере 111 млн шекелей в отношении компании продуктов питания Strauss за предполагаемое нарушение законов о конкуренции.



"Монополии считают, что альтернативы нет. Им нужно понять, что придется снижать цены", - подчеркнул министр.