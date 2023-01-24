



БАПОР запросило финансирование на сумму свыше $1,5 млрд

Агентство ООН, которое предоставляет основные услуги миллионам палестинских беженцев БАПОР (UNRWA), обратилось во вторник с просьбой о финансировании в размере 1,6 миллиарда долларов.



Как сообщает Jerusalem, запрос поступил после того как глава агентства предупредил, что оно изо всех сил пытается выполнить свой мандат из-за стремительного роста расходов и сокращения ресурсов.



"«Усугубление проблем за последний год, включая недофинансирование, конкурирующие глобальные кризисы, инфляцию, сбои в цепочке поставок, геополитическую динамику и стремительный рост уровня бедности и безработицы среди палестинских беженцев, создали огромную нагрузку на БАПОР", - говорится в заявлении организации.