



Банковская группа из Италии хочет покинуть рынок РФ

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo намерена покинуть российский рынок.



Об этом сообщает Reuters.



По словам представителей банка, окончательное решение пока что не принято. Этот вопрос находится в процессе рассмотрения.



В 2022 году группа сократила в два раза валовые кредиты в РФ до 2,5 млрд евро.



По состоянию на 31 декабря, местное подразделение компании располагало кредитами брутто на 372 млн евро без учета гарантий экспортно-кредитных агентств.