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Банкиры предупредили Смотрича о первых признаках экономического кризиса
14.02.2023 21:32 Наталья Богинская

Банкиры предупредили Смотрича о первых признаках экономического кризиса

Во время встречи с министром финансов Бецалелем Смотричем банкиры предупредили его о предварительных признаках экономического кризиса и призвали его согласиться с призывом президента к компромиссу.

Генеральный директор Israel Discount Bank Ури Левин сказал Смотричу: “Есть негативные признаки. Мы видим десятикратный рост интереса к открытию сберегательных счетов в иностранных банках. Доллар укрепляется, фактор риска Израиля растет, а дела у нашей фондовой биржи хуже, чем у других в мире”.

“Рынок основан на доверии, и если мы не остановим его сейчас, мы можем оказаться в глубоком кризисе”, – добавил глава банка.

Сообщается, что опасения Левина были поддержаны другими ведущими банкирами.

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