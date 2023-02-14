



Банкиры предупредили Смотрича о первых признаках экономического кризиса

Во время встречи с министром финансов Бецалелем Смотричем банкиры предупредили его о предварительных признаках экономического кризиса и призвали его согласиться с призывом президента к компромиссу.



Генеральный директор Israel Discount Bank Ури Левин сказал Смотричу: “Есть негативные признаки. Мы видим десятикратный рост интереса к открытию сберегательных счетов в иностранных банках. Доллар укрепляется, фактор риска Израиля растет, а дела у нашей фондовой биржи хуже, чем у других в мире”.



“Рынок основан на доверии, и если мы не остановим его сейчас, мы можем оказаться в глубоком кризисе”, – добавил глава банка.



Сообщается, что опасения Левина были поддержаны другими ведущими банкирами.