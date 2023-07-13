



Банкиры назвали причину усиления шекеля: успехи в борьбе с правовой реформой

Израильские СМИ продолжают развивать удивительную экономическую теорию о том, что курс шекеля продолжает расти в отношении доллара из-за “упорства борцов с правовой реформой”.



Издание Globes сообщает: “Потрясения на валютном рынке продолжаются. Сегодня утром шекель укрепился по отношению к доллару примерно на 1%, завершив тем самым рост примерно на 2% по отношению к доллару за последние два торговых дня. Что касается евро, то здесь картина противоположная: шекель ослаб на 0,4% и торгуется в районе 4,04 шекеля.



Ронан Менахем, главный экономист по рынкам Мизрахи-Тфахот, поясняет: "Укрепление шекеля по отношению к доллару продолжается. Я связываю это прежде всего с оптимизмом на зарубежных рынках, который вчера проник и на фондовый рынок Израиля. Резкий рост увеличил долю акций местных инвесторов за рубежом, и вполне вероятно, что им пришлось конвертировать доллары в шекели, чтобы компенсировать излишние риски, что создало спрос на шекель. Не исключено, что связь между ростом на зарубежных рынках и укреплением шекеля, ослабевшего из-за правового законодательства, по крайней мере, временно возобновилась



Кроме того, рынок подвержен влиянию дискуссий в СМИ на тему правового законодательства и возможности/инициатив/международного давления с целью смягчения шагов и возобновления переговоров. Не исключено, что рынок возлагает на это надежды и рассчитывает на период времени до второго и третьего чтений".



Другие экономисты указывают на то, что курс доллара падает повсеместно, и “локальные факторы в Израиле меньше влияют на его стоимость”.