



Банки РФ будут отказывать в кредитах уклонистам: что для этого требуют

Российские банки будут отказывать уклонистам в выдаче кредитов, в связи с чем запрашивают данные о получателях повесток.



По данным издания РБК, об этом сообщается в совместном письме Нацсовета финансового рынка в минобороны РФ и Банка России.



Ранее на этой неделе Государственная Дума РФ приняла поправки, согласно которым в отношении мужчин-призывников будут вводиться ограничения на получение займов в том случае, если они не явятся в военкомат после получения повестки в течение 20 дней.



В настоящее время финансовые учреждения не имеют возможностей проверять информацию о том, получили ли клиенты повестки, в связи с чем и сделали соответствующий запрос.

