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Банки РФ будут отказывать в кредитах уклонистам: что для этого требуют
19.05.2023 12:20 Алина Груднева

Банки РФ будут отказывать в кредитах уклонистам: что для этого требуют

Российские банки будут отказывать уклонистам в выдаче кредитов, в связи с чем запрашивают данные о получателях повесток.

По данным издания РБК, об этом сообщается в совместном письме Нацсовета финансового рынка в минобороны РФ и Банка России.

Ранее на этой неделе Государственная Дума РФ приняла поправки, согласно которым в отношении мужчин-призывников будут вводиться ограничения на получение займов в том случае, если они не явятся в военкомат после получения повестки в течение 20 дней.

В настоящее время финансовые учреждения не имеют возможностей проверять информацию о том, получили ли клиенты повестки, в связи с чем и сделали соответствующий запрос.
 

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