



Банк Швейцарии зафиксировал рекордные потери за 115 лет

Нацбанк Швейцарии сообщил об убытках в размере 143 миллиарда долларов США в прошлом году. В истории регулятора продолжительностью в 115 лет – это самый большой зафиксированный ущерб. Среди основных причин, спровоцировавших такие значительные финансовые потери, спад на фондовых рынках и рынках с фиксированной доходностью. Также на ситуацию негативно повлияло усиление швейцарского франка.



В июле валюта Швейцарии поднялась выше паритета к евро. В результате это спровоцировало потери, связанные с обменом валют. По состоянию на 9 января 2023 года, курс остановился на уровне 0,96 швейцарского франка за евро.



Национальный банк Швейцарии потерял 131 миллиард швейцарских франков по позициям в иностранной валюте. Дело в том, что нацбанк Швейцарии приобрел акции и облигации более чем на 800 миллиардов франков в рамках продолжительной кампании по ослаблению национальной валюты.



В 2022 году на мировых фондовых рынках зафиксировали ослабление, в то время как стоимость облигаций существенно подешевели на фоне действий центральных банков во многих странах, включая швейцарского регулятора. Речь идет о повышении процентных ставок в борьбе с мощной инфляцией.

Единственным сектором, в котором зафиксировали положительный результат за год, стал рынок драгоценных металлов, а точнее золотые запасы.



Из-за рекордных потерь Нацбанк Швейцарии не сможет провести операции с выплатами центральному и региональному правительствам страны. Например, за год до этого регулятор перевел на их счета 6 миллиардов франков.



Страна, известная старейшим нейтралитетом в мире, впервые в истории присоединилась к санкционной политике ЕС из-за полномасштабной войны России против Украины. Правительство Швейцарии в конце прошлого года отчиталось о заморозке российских активов почти на 8 миллиардов долларов. С другой стороны, именно здесь до 24 февраля 2022 работали российские трейдеры. Однако из-за санкций им стало гораздо сложнее вести свою деятельность, поэтому русские компании начали переезжать в ОАЭ.

