



Банк "Мизрахи-Тефахот" сообщил показатели рентабельности собственного капитала

Банк "Мизрахи-Тефахот", третий по величине израильский банк, возглавляемый Моше Лари, сообщил о чистой прибыли за второй квартал 2023 года в размере 1,4 млрд шекелей, что на 33% выше, чем прибыль за соответствующий квартал прошлого года. Чистая прибыль банка за первое полугодие увеличилась на 25,3% по сравнению с прошлым годом и составила 2,77 млрд шекелей.



Показатели прибыли "Мизрахи-Тефахот" стали лучшими среди крупнейших банков Израиля за второй квартал и составили 22% в годовом исчислении.



Как и в случае с другими банками, увеличение прибыли связано в основном с более высокими процентными ставками. Чистый процентный доход банка за второй квартал составил 3,18 млрд шекелей, что аналогично показателю за первый квартал и на 30% выше, чем в соответствующем квартале 2022 года.



Банк "Мизрахи-Тефахот" объявил о выплате дивидендов в размере 489 миллионов шекелей, что составляет 35% от прибыли за второй квартал.

