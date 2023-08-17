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Банк Леуми запустит приложение на английском языке
17.08.2023 13:57 Алина Груднева

Банк Леуми запустит приложение на английском языке

Банк Леуми запустит приложение, которое будет доступно как на иврите, так и на английском языке.

Согласно объявлению, сделанному 17 августа, это произойдет на следующей неделе.

Новая версия приложения позволит клиентам изменить языковые настройки. Банк Леуми станет первым финансовым учреждением в Израиле, услугами которого смогут пользоваться онлайн те, кто не говорит на иврите.

Более того, банк работает над созданием нового веб-сайта для бизнес-клиентов, который также будет иметь англоязычную версию.

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