



Банк Леуми запустит приложение на английском языке

Банк Леуми запустит приложение, которое будет доступно как на иврите, так и на английском языке.



Согласно объявлению, сделанному 17 августа, это произойдет на следующей неделе.



Новая версия приложения позволит клиентам изменить языковые настройки. Банк Леуми станет первым финансовым учреждением в Израиле, услугами которого смогут пользоваться онлайн те, кто не говорит на иврите.



Более того, банк работает над созданием нового веб-сайта для бизнес-клиентов, который также будет иметь англоязычную версию.