



Банк "Леуми" объявил о рекордной прибыли

Банк "Леуми" получил рекордную прибыль во втором квартале 2023 года.



По данным израильской газеты Globes, она составила 2,4 миллиарда шекелей.



Что примечательно, за аналогичный период 2022 года банк привлек 2 миллиарда шекелей. Аналитики объясняют рост прибыли повышением процентной ставки. Чистый процентный доход составил 4,28 млрд шекелей, что на 31% больше, чем годом ранее.



Рентабельность капитала "Леуми" во втором квартале нынешнего года составила 19,4% в годовом исчислении, а годом ранее - 18,5%.



Отмечается, что в первом полугодии прибыль банка была меньше, чем в прошлом году. Она составила 3,43 миллиарда шекелей. В свою очередь, рыночная стоимость пакета акций во втором квартале выросла с 1,9 млрд до 2,6 млрд шекелей.