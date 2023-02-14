



Банк Израиля: валютные резервы превысили $200 млрд

По состоянию на конец января валютные резервы Израиля составили 201 миллиард долларов.



По данным Globes, это на 6,782 млрд больше, чем в конце декабря 2022 года.



В Банке Израиля сообщили, что уровень резервов по отношению к ВВП составил 39%. Такое увеличение стало результатом переоценки на 5,631 млрд долларов, госпереводов из-за рубежа на 1,110 млрд и трансфертов частного сектора на 41 млн долларов.



В начале текущего года Банк Израиля не покупал иностранную валюту, как это было годом ранее, когда было закуплено 356 млн долларов. В 2021 году было приобретено 35 миллиардов долларов в иностранной валюте для укрепления шекеля. В конце 2021 года валютные резервы достигли рекордных 213 млрд долларов.

