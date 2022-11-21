



Банк Израиля в шестой раз поднимает учетную ставку

Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый Амиром Яроном, в очередной раз повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%.



Это шестое повышение ставки Банком Израиля с апреля, сообщает Globes. В последний раз базовая процентная ставка оставалась на этом уровне в мае 2011 года, пишет Ynet.



Повышая учетную ставку, Банк Израиля стремится справиться с инфляцией, которая за последние 12 месяцев в Израиле превысила 5%. Хотя это намного ниже инфляции в США и во многих европейских странах, это все еще вызывает беспокойство.



"В израильской экономике наблюдается сильная экономическая активность, сопровождаемая ограниченным рынком труда и усилением инфляции. Поэтому Комитет решил продолжить процесс повышения процентной ставки", - заявили в Банке Израиля.



Отмечается, что после двух масштабных повышений ставки на 0,75% подряд в прошлом месяце и в конце августа Валютный комитет Банка Израиля на этот раз выбрал более умеренный рост на 0,5%, хотя некоторые аналитики ожидали повышения на 0,75%.