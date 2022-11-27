



Банк Израиля: торговые сети подняли цены намного выше налога



В начале месяца налог на одноразовую посуду вырос. Данные Банка Израиля показывают, что цены на одноразовые стаканчики выросли намного выше темпов увеличения налога



Одним из самых обсуждаемых налогов, введенных уходящим правительством, был налог на одноразовую посуду. Этот налог, разозливший ультраортодоксальные партии, которые уже объявили, что будут добиваться его отмены, фактически вступил в силу только в начале месяца. Из данных, опубликованных Банком Израиля, следует, что торговые сети пользуются замешательством населения и повышают цены на продукты сверх установленной налоговой ставки.



Банк Израиля провел репрезентативный тест для одного из продуктов, на который был увеличен налог, - одноразовых пластиковых стаканчиков. Фактический рост цен на стаканчики оказался на 70% выше, чем рост, обусловленный введением налога: средний рост составил около 22 шекелей за килограмм по сравнению с ростом примерно на 13 шекелей (11 шекелей плюс НДС, который также относится к налогу), обусловленным введением налога.