



Банк Израиля стремится снизить банковские сборы

Поскольку платежи по ипотечным кредитам становятся все более дорогими, а Банк Израиля повышает процентные ставки, клиенты банков, возможно, вскоре будут платить более низкие комиссии по своим текущим счетам. Департамент банковского надзора изложил свои планы по сокращению сборов в опубликованном сегодня проекте документа об обновлении Правил о сборах под названием "Реформа банковских сборов для домашних хозяйств и малого бизнеса".



Надзорный орган предлагает пересмотреть метод взимания платы за текущий счет и перейти на механизм, гарантирующий наилучший путь для клиентов. В настоящее время израильские банки предлагают два способа расчета комиссий за текущий счет. Первый — это отдельная плата за все транзакции, проводимые клиентами (pay-as-you-go), а второй — присоединение к одной из существующих услуг отслеживания. У клиентов есть возможность присоединиться к одному из базовых треков по регулируемой цене 10 шекелей в месяц или к расширенному треку, цена которого варьируется в разных банках от 20 до 30 шекелей.



В проекте Департамента банковского надзора также говорится об обновлении оптимального варианта, который позволяет клиентам выбрать добровольное присоединение и не включает в расчет варианты за каждую отдельную транзакцию, базового и расширенного вариантов.



Оптимальный вариант предназначен для клиентов, которые ведут активную банковскую деятельность и заинтересованы в схеме, которая дает им дополнительные выгоды, помимо основных услуг, которые могут быть реализованы напрямую или через кассира. Сегодня этот трек включает в себя сумму операций по текущему счету, включенную в оптимальный трек, а также дополнительные услуги. Согласно проекту обновления, этот трек будет расширен, так что количество кассовых и прямых операций, включенных в него, будет неограниченным, с целью отличить его от двух других треков, чтобы он стал уникальным и конкурентоспособным продуктом.



Департамент банковского надзора также предлагает расширить определение "малого бизнеса" с предприятий с оборотом до 5 миллионов шекелей в год до предприятий с оборотом до 10 миллионов шекелей в год. Таким образом, гораздо больше предприятий смогут извлечь выгоду из графика более низких банковских сборов.



Кроме того, предлагается изменить по умолчанию подписку малого бизнеса на тариф с более низкими расходами на банковские услуги. До сих пор бизнес должен был отправлять годовой отчет в банк, чтобы присоединиться к более низкой тарифной сетке. В соответствии с новым проектом руководящих принципов значение по умолчанию было изменено. Все компании будут определены как "малый бизнес", и банку будет разрешено запрашивать годовой отчет в тех случаях, когда у него есть основания полагать, что оборот компании превышает 10 миллионов шекелей. В целях предотвращения неправомерного использования льготы, в случаях, когда на запрос банка о годовом отчете не будет дан ответ в течение 90 дней, банк сможет классифицировать бизнес как "крупный".

