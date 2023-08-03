



Банк Израиля сообщил об угрозе правовой реформы для экономики

Политическая неопределенность из-за правовой реформы в Израиле представляет собой угрозу для финансовой системы и экономики страны.



Такое предупреждение сделал Банк Израиля в новом отчете относительно финансовой стабильности за первую половину нынешнего года.



В частности, банк повысил оценку уровня риска для макроэкономической среды Израиля. В Банке Израиля пояснили, что повышенный уровень риска связан и с другими факторами, включая продолжающееся повышение процентных ставок из-за роста инфляции и ожиданий замедления экономического роста.



Согласно отчету, финансовая система пока что "остается стабильной" благодаря устойчивости банковской системы и страховых компаний. Тем не менее, по словам аналитиков, если неопределенность в отношении экономических последствий от правовой реформы возрастет, это может ударить по финансовой системе в среднесрочной перспективе.



По прогнозу Центробанка, экономика будет расти со скоростью 3% в 2023 и 2024 годах. Уточняется, что продвижение правовой реформы уже оказывает влияние на экономику.



"Неопределенность вокруг законодательных изменений повысила риск для экономики и сопровождалась обесцениванием шекеля, что способствовало росту инфляции, снижению цен на акции и повышению волатильности на валютном и финансовом рынках", — сказано в отчете.



Уточняется, что шаги, предпринятые правительством в последние месяцы, создали негативные настроения на финансовых рынках.