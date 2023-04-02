



Банк Израиля снова поднимет процентные ставки 3 апреля

Ожидается, что Банк Израиля повысит процентную ставку завтра, в понедельник, в девятый раз на уровне 0,25%-0,5% и, следовательно, до уровня от 4,5% до 4,75%.



Согласно денежно-кредитной политике Банка Израиля, в том числе и в центральных банках развитых западных экономик, которые в той или иной степени выступают за свободную рыночную экономику, повышение процентных ставок является основным инструментом в войне с инфляцией и даже гиперинфляцией - ситуация, с которой Израиль столкнулся, например, в 1980-х годах (один день буханка хлеба стоит пять шекелей, через две недели - 100 шекелей и т. д.).



На сегодняшний день инфляция в прошлом году составляет 5,2%, после февраля 2021 года инфляция составила 0%.



Банк Израиля не одинок в этой кампании. После эпидемии короны мир вступил в рецессию на многих рынках, и наблюдается общее замедление роста, и центральные банки пытаются управлять этим событием и не допустить, чтобы оно негативно сказалось на инвесторах, потребителях и производителях, а вместо этого призвать их быть эффективными и подумать о «7 хороших годах», которые они пережили, в то время как сбор денег был Zol, а высокотехнологичные компании «отпраздновали» и растратили капитал, который в основном был привлечен от инвесторов для целей исследований и разработок (НИОКР).



Сейчас инфляция растет и процентная ставка в экономике высока, что требует обновленного компьютера различных советов директоров: кого мы набрали и можно ли сократить их должность? Что мы должны сделать, чтобы сохранить прибыль компании или, с другой стороны, сократить убытки и ненужные расходы?



Ярким примером поведения рынка труда в период рецессии и инфляции являются увольнения. Например, Meta (Facebook) недавно объявила об увольнении 11 000 сотрудников. Илон Маск, владелец Twitter, объявил о массовом сокращении тех, кого он называет «руководителями, которые просто потратили наши деньги впустую и ничего не сделали», и, как и они, крупных технологических компаний, которые работают над «урезанием ненужных жиров».



На самом деле, как бы плохо и жестоко это ни казалось, в условиях рецессии на сельскохозяйственном рынке центральные банки и инвесторы хотят видеть увольнения, которые приведут к общей эффективности: они хотят увидеть, как работа, которую когда-то выполняли трое рабочих сейчас делают двое.

Причина этого в том, что очень важным аспектом текущих расходов компании является ее штат сотрудников. Например, сокращение общего числа сотрудников на 10%, но падение производительности всего на 5-7% будет свидетельствовать о том, что компания стала более эффективной, несмотря на увольнения.



Подобно тому, что происходит в Израиле, управляющий Центральным банком США (Федеральной резервной системой) Джером Пауэлл также последовательно повышает процентную ставку каждый месяц, и сейчас она достигает уровня около 5%. в Израиле, США в разгар серьезного банковского кризиса, в котором ФРС должна решить, что для нее важнее: замедление роста процентной ставки, что положительно скажется на «мелких потребителях в продуктовом магазине». ", либо продолжение агрессивной политики, которая попытается "погасить" бушующее там пламя инфляции, около 6,4%, а также подаст сигнал банкам, что они пошли на ненужные риски "Пересчитай маршрут".



Надо полагать, что рост процентной ставки, который также напрямую затрагивает заемщиков кредитов и ипотечных кредитов и тех, кто находится в минусе по текущему счету, будет продолжаться и не остановится, пока Банк Израиля во главе с управляющим проф. Амиром Ярон видит наземные данные о замедлении темпов инфляции в израильской экономике до уровней, намного ниже тех, в которых государство Израиль находится сегодня, в апреле 2023 года.