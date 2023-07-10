



Банк Израиля решил не повышать ставку

После 10 последовательных повышений ставок с апреля 2022 года Банк Израиля оставил ставку на уровне 4,75%, поскольку инфляция замедляется.

Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый профессором Амиром Яроном, решил оставить процентную ставку неизменной на уровне 4,75% впервые почти за 18 месяцев.Это решение завершило серию из десяти последовательных повышений ставок, проведенных Банком Израиля с апреля 2022 года.



Объясняя свое решение, Банк Израиля заявил, что инфляция замедляется. “Инфляция замедляется, но остается высокой по широкому спектру компонентов ИПЦ. Инфляция за последние 12 месяцев составляет 4,6%. Если посмотреть на последние полгода и тем более на последние три месяца, темпы инфляции замедляются”, – сообщил Банк. “Годовые инфляционные ожидания и прогнозы находятся в пределах верхней границы целевого диапазона. Ожидания, полученные от рынка капитала на второй год вперед, находятся в пределах целевого диапазона".



Наряду с решением по процентной ставке Банк Израиля повысил прогноз роста на 2023 год с 2,5% до 3%. Но Банк Израиля предупредил, что “основной риск для прогноза заключается в реализации сценария, при котором законодательные и институциональные изменения в отношении судебной системы сопровождаются увеличением премии за риск страны и продолжающимся обесцениванием шекеля, негативным влиянием на экспорт и сокращением внутренних инвестиций и спроса на частное потребление”.



Банк Израиля также снизил прогноз инфляции на 2024 год с 3,5% до 3%. Прогнозируется, что инфляция в 2023 году составит 3,5%, что ниже предыдущего прогноза Банка Израиля в 3,9% в апреле 2023 года, но все же выше годового целевого диапазона от 1% до 3%.



Банк Израиля подчеркнул, что “хотя инфляция, по-видимому, замедляется, он видит реальную возможность повышения процентной ставки в будущих решениях, если инфляционная среда не продолжит снижаться, как ожидалось”.



Банк Израиля прогнозирует процентную ставку на уровне 4,75–5% во втором квартале 2024 года.